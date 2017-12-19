Расположенное в Соединенном Королевстве предприятие стало третьей площадкой, на которой производят Leaf нового поколения: хэтчбеки еще выпускают японский и американский заводы компании Nissan. На родине марки продажи электрокара второй генерации стартовали еще в октябре, до США модель доберется в январе 2018 года, а до Европы – в феврале.

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Новый Leaf оснащается 150-сильным электромотором и литий-ионной батареей ёмкостью 40 кВт*ч. Первую «сотню» автомобиль наберет за 7,9 секунды, его максимальная скорость – 144 км/ч. Запас хода европейской модификации составляет 378 километров (по циклу NEDC), «заправить» электромобиль можно за 6-8 часов, быстрая зарядка (до 80%) займет 40 минут. В следующем году у Leaf должна появиться «продвинутая» версия – с более мощным мотором и аккумулятором ёмкостью 60 кВт*ч.

В список оборудования хэтчбека могут входить: система автономного управления ProPilot (работает лишь в рамках одной полосы на автомагистрали), «умный» автопарковщик ProPilot Park и система e-Pedal, обеспечивающая удобство регулирования скорости только с помощью педали акселератора.

Кроме того, для модели предусмотрены: шесть подушек безопасности, системы динамической стабилизации, экстренного торможения (с функцией распознавания пешеходов), удержания в полосе движения, предупреждения о транспорте, движущемся в поперечном направлении, мониторинга «слепых» зон.

Как сообщалось ранее, Nissan планирует продавать новый Leaf и в России, однако конкретных сроков начала поставок в нашу страну пока нет.