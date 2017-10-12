На нашем рынке открытая версия «ешки» пока представлена только с бензиновым четырехцилиндровым турбомотором 2.0, который сочетается с девятидиапазонным «автоматом». Цена кабриолета E 300 Avantgarde (245 л.с.) стартует с отметки в 4 300 000 рублей, E 300 Sport (245 л.с.) обойдется минимум в 4 450 000 рублей, а E 200 4Matic Sport (184 л.с.) стоит от 4 550 000 рублей.

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В списке оснащения Avantgarde имеются: светодиодная оптика, системы мониторинга «слепых» зон, экстренного торможения и AirScarf (обогрев зоны головы и шеи водителя и переднего пассажира), мультимедийная система, камера заднего вида, ветроотклоняющая система AirCap, климат-контроль. Модификация Sport отличается дизайном экстерьера и оформлением салона.

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Для Mercedes-Benz E-Class Cabriolet предусмотрено множество опций, среди них, например, пневмоподвеска (178 000 рублей), матричные адаптивные фары (102 000 рублей), проекционный дисплей (93 000 рублей).

Сроки начала поставок кабриолетов в РФ официально не объявлены. Предполагается, что автомобили доберутся до дилеров к весне 2018 года.

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Напомним, мировая премьера E-Class Cabriolet нового поколения состоялась в марте 2017-го в рамках Женевского мотор-шоу.