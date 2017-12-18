Сначала ожидалось, что Volkswagen представит Touareg третьей генерации весной 2017-го в Шанхае. Затем появилась информация о том, что кроссовер привезут во Франкфурт. Ни на одной из этих площадок модель так и не дебютировала. Согласно свежим данным, мировая премьера нового Touareg состоится в апреле 2018 года в рамках Пекинского автосалона.

1 / 3 На фото: концепт Volkswagen T-Prime GTE 2 / 3 На фото: концепт Volkswagen T-Prime GTE 3 / 3 На фото: концепт Volkswagen T-Prime GTE

По предварительной информации, модель построят на платформе MLB Evo, которая также лежит в основе Bentley Bentayga и последнего Audi Q7. Благодаря опубликованным ранее шпионским фото мы знаем, что дизайн новинки выполнят по мотивам концепта Volkswagen T-Prime GTE. Кстати, прототип впервые продемонстрировали на мотор-шоу в Пекине в 2016 году.

В линейку моторов Touareg третьего поколения могут войти бензиновые двигатели 2.0 и 3.0, а также трехлитровый дизель. Кроме того, не исключено, что у кроссовера будет еще и гибридная версия.

1 / 3 На фото: Volkswagen Touareg актуального поколения 2 / 3 На фото: Volkswagen Touareg актуального поколения 3 / 3 На фото: Volkswagen Touareg актуального поколения

Напомним, нынешний Volkswagen Touareg в России доступен с бензиновым мотором V6 3.6 (249 л.с.) и дизелем V6 3.0 (204 или 245 л.с.). Цена «немца» стартует с отметки в 2 999 000 рублей (без учета спецпредложений). Не так давно у Touareg в РФ появилась новая версия — Wolfsburg Edition.