Nissan добавил X-Trail комплектацию с дроном
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Nissan добавил X-Trail комплектацию с дроном

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Компания Nissan рассекретила новую лимитированную версию кроссовера X-Trail – X-Scape. Такие автомобили будут доступны только на некоторых рынках Западной Европы.

Главная «фишка» новинки –  в комплекте с внедорожником идут компактный дрон Parrot Bebop 2 с пультом управления и функцией Follow me, а также видеоочки Parrot Cockpit Glasses. Вес квадрокоптера составляет всего 500 граммов, он оснащен 14-мегапиксельной камерой, на корпусе имеется логотип Nissan. Полностью заряженный дрон может непрерывно работать в течение 25 минут. Покупатели X-Trail X-Scape также получат специальный рюкзак для переноски летательного аппарата.

ниссан (1)

«Благодаря встроенным в дрон технологии визуального слежения и GPS, владельцы смогут делать потрясающие фотографии и видео своих приключений прямо во время движения. Nissan X-Trail, велосипед, каноэ, скейтборд, любой другой транспорт и даже пешком – с X-Scape ваши приключения будут незабываемыми», — отмечается в сообщении производителя.

В остальном список оборудования внедорожника X-Trail X-Scape аналогичен комплектации Tekna. Так, в арсенале модели значатся: подогрев и электрорегулировка передних сидений, двухзонный климат-контроль, мультимедиа-система Nissan Connect со спутниковым навигатором, системы мониторинга «слепых» зон, кругового видеообзора, экстренного торможения, предупреждения о сходе с полосы и распознавания дорожных знаков.

ниссан (2) — копия

Nissan X-Trail X-Scape оснащен дизелем 1.6 мощностью 130 л.с., кросс доступен в пяти- или семиместной версиях. Всего будет выпущено 1 200 автомобилей спецсерии, они предназначены для некоторых рынков Западной Европы. Цена новинки не объявлена.

Напомним, у российского X-Trail недавно появилась своя лимитированная модификация – Arctic 360. В этой версии кросс получил предпусковой подогреватель Eberspächer и 18-дюймовые диски колес особого дизайна.

 

Теги: Авторынок , Новинки , внедорожники , дрон , кроссоверы , кроссоверы японские , японская иномарка , японские автомобили , Nissan , X-Trail
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