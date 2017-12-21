Электрокар второй генерации уже доступен в Японии. В Европе и США дилеры пока принимают предварительные заявки на новинку, а ее «живые» продажи там стартуют в начале следующего года.

Новый Nissan Leaf представили в сентябре 2017-го, европейские дилеры начали принимать заказы на электрохэтч в октябре. На данный момент электромобиль второго поколения собрал в Старом свете около 10 000 заявок. Как отметили в Nissan, клиенты резервируют Leaf, несмотря на отсутствие в салонах машин для тест-драйвов, рекламную кампанию для новинки тоже пока не проводили.

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Производство Leaf для Европы стартовало накануне, модель выпускает британский завод Nissan. Также электрохэтчбек производят в США и Японии.

Автомобиль оснащается 150-сильным электромотором и литий-ионной батареей ёмкостью 40 кВт*ч. Запас хода европейской модификации равен 378 км (по циклу NEDC), «заправить» электромобиль можно за 6-8 часов, быстрая зарядка (до 80%) займет 40 минут. В следующем году у Leaf еще появится версия с более мощным мотором и аккумулятором ёмкостью 60 кВт*ч.

Для нового электрокара предусмотрены система автономного управления ProPilot (работает в рамках одной полосы на автомагистрали), «умный» автопарковщик ProPilot Park и система e-Pedal, которая обеспечивает удобство регулирования скорости только с помощью педали акселератора.

Ранее в российском офисе Nissan заявили о том, что Leaf планируют поставлять и в нашу страну. Однако информации о сроках появления хэтчбека в РФ пока нет.