В Британии дилеры начали принимать заказы на «трехдверку» MINI в лимитированной версии 1499 GT.

Особую модификацию посвятили хэтчу 1275 GT, который выпускался с 1969 по 1980 годы. Всего будет произведено 1 499 автомобилей новой серии, все они предназначены только для британского рынка.

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Кузов MINI 1499 GT может быть окрашен в цвета Midnight Black или Pepper White. В первом случае у машин по бокам имеются золотистые полосы, во втором – они выполнены в черном. Хэтчбек получил бамперы от John Cooper Works Sport, боковые юбки и черные 17-дюймовые диски колес. На багажной двери установили спойлер.

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Автомобиль оснащен бензиновым трехцилиндровым турбодвижком 1.2 с отдачей в 102 л.с., который сочетается с шестиступенчатой механической коробкой. С таким мотором хэтчбек разгоняется с места до 96 км/ч за 10,1 секунды.

1 / 2 На фото: MINI 1275 GT и MINI 1499 GT 2 / 2 На фото: MINI 1275 GT и MINI 1499 GT

«Живые» продажи MINI 1499 GT стартуют в Великобритании в ноябре. Цена новинки – от 16 990 фунтов, что в пересчете на наши деньги составляет примерно 1 300 000 рублей по текущему курсу.

Ранее MINI представила концептуальный электрокар. В серию электрическую модель должны отправить в 2019 году.