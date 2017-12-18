Новогодние розыгрыши Total Quartz: известны победители 2-й недели

На Kolesa.ru продолжается большой декабрьский розыгрыш призов от бренда Total Quartz, и мы объявляем уже вторую волну из 15 победителей. Конкурсы продолжаются до самого Нового года, впереди ещё два награждения, поучаствовать может каждый, а пока расскажем про тех, кто забирает призы на этой неделе.

10 человек получают сертификаты в интерент-магазин Autodoc.ru или Ozon.ru за то, что ответили на 11 вопросов нашей познавательной викторины о моторном масле (ССЫЛКА) и сделали об этом репост у себя в соцсети. Количество правильных ответов на шансы выиграть не повлияли — призёров мы выбрали с помощью генератора случайных чисел, и это:

Вадим Артёмов

Александр Яковлев

Валентина Власова

Андрей Толкунов

Павел Думпе

Роман Огненный

Николай Скобелев

Сергей Кикоть

Сергей Зворыгин

Александр Путинцев

Ещё пятёрка счастливчиков получает по канистре качественного масла Total Quartz, поздравляем!

Николай Матвеев

Павел Кравцов

Роман Огненный

Дмитрий Татарников

Сабир Алиев

Обладателей призового масла мы также выбираем случайным образом — среди тех, кто воспользовался удобной формой подбора масла Total Quartz для своей машины и сделал об этом репост. Как и обещали, процесс выбора победителей мы засняли на видео.

Напоминаем, что конкурсы с викториной и подбором масла продолжаются до 31 декабря, и в течение ближайших двух недель нам предстоит разыграть ещё 20 сертификатов в Autodoc и Ozon, а также 10 канистр масла Total Quartz. Общее количество призов — более 60.

Если же вы уже купили любую продукцию Total Quartz, обязательно загрузите фото чека в специальную форму, ведь среди покупателей в начале января 2018 года мы разыграем сертификат на 50 000 рублей в интернет-магазин Ozon.ru.

Оставайтесь на связи, имена победителей мы публикуем каждую неделю!