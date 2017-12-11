Новогодние розыгрыши Total Quartz: объявлены победители 1-й недели

Весь декабрь на Kolesa.ru бренд Total Quartz разыгрывает ценные призы среди читателей сразу в 3 масштабных конкурсах. Сегодня мы подводим первые итоги. Конкурс продолжается до 31 декабря, ещё можно участвовать, а пока у нас есть 15 победителей.

Первые 10 счастливчиков просто ответили на 11 несложных вопросов викторины о моторном масле и сделали репост в соцсетях. Интересно, что количество правильных ответов на шансы выиграть не повлияло, и участники получили сертификаты в один из крупнейших интернет-магазинов запчастей Autodoc. Вот их имена:

Матвеев Николай Николаевич

Левин Алексей Владимирович

Стоногин Владимир Сергеевич

Рахимзянов Айдар Ильдусович

Тухватуллин Вадим Масгутович

Григорьев Александр Петрович

Акимов Андрей Юрьевич

Курносов Сергей Васильевич

Жигулин Виктор Алексеевич

Молодкин Александр Владимирович

Следующая пятёрка получает по канистре масла Total Quartz:

Юрин Олег Юрьевич

Толкунов Андрей Вячеславович

Лозин Евгений Алексеевич

Леплявкин Алексей Иванович

Булдаков Виталий Евгеньевич

Чтобы выиграть этот приз, достаточно воспользоваться удобной формой подбора масла для вашего автомобиля, сделать репост у себя на странице в соцсети и заполнить простую форму регистрации.

Как и было анонсировано, победителей выбирает генератор случайных чисел, и ниже представлено видео выбора:

Напоминаем, что конкурсы с викториной и подбором масла продолжаются до 31 декабря, и в течение ближайших трёх недель нам предстоит разыграть ещё 30 сертификатов в Autodoc и 15 канистр масла Total Quartz.

С 1 по 31 декабря Kolesa.ru и Total Quartz проводят 3 масштабных конкурса для автомобилистов. Среди активных участников разыграют 61 приз: сертификаты в интернет-магазины Autodoc.ru и Ozon.ru, а также 20 канистр моторного масла Total Quartz.

Если же вы уже купили любую продукцию Total Quartz, обязательно загрузите фото чека в специальную форму, ведь среди покупателей в начале января 2018 года мы разыграем сертификат на 50 000 рублей в интернет-магазин Ozon.ru.

Оставайтесь на связи, имена победителей мы публикуем каждую неделю!