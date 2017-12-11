Новогодние розыгрыши Total Quartz: объявлены победители 1-й недели

Первые 10 счастливчиков просто ответили на 11 несложных вопросов викторины о моторном масле и сделали репост в соцсетях. Интересно, что количество правильных ответов на шансы выиграть не повлияло, и участники получили сертификаты в один из крупнейших интернет-магазинов запчастей Autodoc. Вот их имена:
- Матвеев Николай Николаевич
- Левин Алексей Владимирович
- Стоногин Владимир Сергеевич
- Рахимзянов Айдар Ильдусович
- Тухватуллин Вадим Масгутович
- Григорьев Александр Петрович
- Акимов Андрей Юрьевич
- Курносов Сергей Васильевич
- Жигулин Виктор Алексеевич
- Молодкин Александр Владимирович
Следующая пятёрка получает по канистре масла Total Quartz:
- Юрин Олег Юрьевич
- Толкунов Андрей Вячеславович
- Лозин Евгений Алексеевич
- Леплявкин Алексей Иванович
- Булдаков Виталий Евгеньевич
Чтобы выиграть этот приз, достаточно воспользоваться удобной формой подбора масла для вашего автомобиля, сделать репост у себя на странице в соцсети и заполнить простую форму регистрации.
Как и было анонсировано, победителей выбирает генератор случайных чисел, и ниже представлено видео выбора:
Напоминаем, что конкурсы с викториной и подбором масла продолжаются до 31 декабря, и в течение ближайших трёх недель нам предстоит разыграть ещё 30 сертификатов в Autodoc и 15 канистр масла Total Quartz.
С 1 по 31 декабря Kolesa.ru и Total Quartz проводят 3 масштабных конкурса для автомобилистов. Среди активных участников разыграют 61 приз: сертификаты в интернет-магазины Autodoc.ru и Ozon.ru, а также 20 канистр моторного масла Total Quartz.
Если же вы уже купили любую продукцию Total Quartz, обязательно загрузите фото чека в специальную форму, ведь среди покупателей в начале января 2018 года мы разыграем сертификат на 50 000 рублей в интернет-магазин Ozon.ru.
Оставайтесь на связи, имена победителей мы публикуем каждую неделю!
Как победителю получить сертификат от autodoc?