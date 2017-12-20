Новый Veloster по-прежнему упакован в камуфляж, так что полностью оценить дизайн «корейца» пока невозможно. Впрочем, известно, что модель сохранила свою главную «фишку»: у хэтча по-прежнему будет лишь одна дверь с левой стороны и две – с правой.
На корейском рынке новый Hyundai Veloster предложат с бензиновыми турбодвигателями 1.4 Kappa и 1.6 Gamma, их мощность не раскрывается. Оба мотора комплектуются семидиапазонным «роботом» с двойным сцеплением, а для движка 1.6 еще предусмотрена шестиступенчатая «механика».
Как ранее заявили в Hyundai, в список оборудования новинки войдут круиз-контроль, системы предотвращения фронтального столкновения, предупреждения о выходе из занимаемой полосы, мониторинга «слепых» зон и автоматического переключения света фар.
Мировая премьера Veloster состоится в январе 2018-го в рамках Детройтского автосалона.
Напомним, в России асимметричный хэтчбек Хёндэ больше не представлен – наш рынок модель покинула в прошлом году из-за слабого спроса, её возвращение маловероятно.
Ранее компания Hyundai рассекретила рестайлинговый минивэн H-1 (в Корее – Grand Starex).
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