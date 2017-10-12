Японская премиум-марка распространила тизеры нового QX80. Мировая премьера внедорожника состоится на автосалоне в Дубае, который откроется 14 ноября текущего года.

Вся информация о модели пока держится в секрете. Судя по картинкам, дизайн QX80 выполнен в стиле прототипа QX80 Monograph, дебютировавшего в апреле 2017-го в Нью-Йорке. Автомобиль получил новые светодиодные фары, другие передний бампер и противотуманки. Салон обит светло-коричневой кожей.

1 / 4 2 / 4 3 / 4 4 / 4

«Мы масштабировали дизайнерское ДНК Infiniti до впечатляющих размеров нашего самого большого внедорожника. Новый QX80 – это величественная осанка, рельефная мускулатура и самый передовой способ передвижения в пространстве. Ставшая дизайнерской иконой двухсводчатая решетка радиатора и характерная оптика придают автомобилю неповторимый и запоминающийся внешний вид», — прокомментировал Альфонсо Альбайса, старший вице-президент Infiniti по дизайну.

Напомним, нынешний QX80 построен на базе Nissan Patrol. В России полноприводный внедорожник Infiniti представлен с бензиновым мотором V8 5.6 мощностью 405 л.с., который работает в паре с семидиапазонным «автоматом». Цена «японца» — от 4 130 000 рублей.

1 / 3 На фото: актуальная версия Infiniti QX80 2 / 3 На фото: актуальная версия Infiniti QX80 3 / 3 На фото: актуальная версия Infiniti QX80

Кстати, Infiniti готовит к дебюту еще одну новинку – скоро марка представит кроссовер X50 следующего поколения. Дизайн этой модели уже рассекретили.