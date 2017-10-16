Снимки закамуфлированного автомобиля были сделаны в Индии и опубликованы местным изданием Team-BHP. Предполагается, что на фото запечатлен компактвэн Maruti Suzuki Ertiga следующего поколения (в других странах модель продают под брендом Suzuki, за исключением Малайзии, куда вэн поставляют под маркой Proton).

Из-за маскировки пока нельзя сказать, как изменится дизайн автомобиля. Впрочем, даже сквозь плотный камуфляж видно, что компактвэн получит новые, более узкие фары. По предварительным данным, Ertiga следующей генерации окажется крупнее нынешней модели.

Премьера нового компактвэна намечена на 2018 год.

Семиместный вэн Maruti Suzuki Ertiga актуального поколения в Индии доступен с бензиновым мотором 1.4 мощностью 92 л.с. и дизелем 1.3, выдающим 90 л.с. Также покупателям предлагается Ertiga с двигателем 1.4, работающим на газе. Трансмиссии – пятиступенчатая «механика» или четырехдиапазонный «автомат».

1 / 3 На фото: Maruti Suzuki Ertiga актуального поколения 2 / 3 На фото: Maruti Suzuki Ertiga актуального поколения 3 / 3 На фото: Maruti Suzuki Ertiga актуального поколения

Ранее в Сети рассекретили другую новинку Maruti Suzuki – в ближайшее время в Индии стартуют продажи кросс-версии субкомпактного хэтча Celerio.