Новый Lexus LS: началось заключение контрактов на покупку

На российском рынке новый Lexus LS будет продаваться в трех версиях: LS 350, LS 500 AWD и LS 500 AWD F Sport. Базовая модель заднеприводная и оснащается «атмосферником» V6 объемом 3,5 литра с отдачей 315 л.с. и 380 Нм крутящего момента. Обе 500-е версии полноприводные и укомплектованы битурбированным V6 объемом 3,5 литра мощностью 421 л.с.

Атмосферный и битурбированный моторы сочетаются с десятидиапазонной автоматической коробкой передач. Автомобиль помимо стандартной пружинной подвески, можно также укомплектовать пневматической для повышения уровня ездового комфорта.

Цветовая гамма кузова модели включает 13 оттенков, 12 из которых с эффектом металлика, а еще два предназначены эксклюзивно для LS 500 F Sport. Салон флагмана может быть оформлен в одной из девяти цветовых схем, а еще три дополнительные (белая, красная и черная) предназначены для F Sport. Декоративные вставки в салоне доступны в семи вариантах – натуральное дерево, стекло и алюминий для F Sport.

Модель Lexus LS 350 предлагается в двух комплектациях – Comfort за 5 539 000 рублей и Executive за 6 502 000 рублей. LS 500 AWD можно приобрести в восьми вариантах исполнения: Comfort+, Executive, Premium, Premium 2, Luxury, Luxury+, Luxury 2, F Sport по цене от 7 026 000 рублей до 9 295 000 рублей.

Все цена на флагманский Lexus LS портал «Колеса.ру» сообщал еще в начале декабря текущего года. Старт «живых» продаж модели запланирован на начало 2018 года.