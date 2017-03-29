Согласно данным ассоциации независимых продавцов нефтепродуктов, прибыль в сегменте в первом квартале 2017 года упала практически до нуля. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на презентацию «Независимого топливного союза». Сообщается, что в прошлом году рост оптовых цен на бензин составил 24,8%, при этом розничные увеличились лишь на 5%.

Исходя из материалов презентации, доходность розничной продажи нефтепродуктов, которая в предыдущие два года составляла немногим более 2 000 рублей на тонну топлива, в первом квартале текущего года снизилась до восьми рублей на тонну (без НДС).

Отметим, в период с 2015 по 2017 годы акциз на бензин класса «Евро-5» увеличился на 62,7% (на 3 900 рублей на тонну или примерно на три рубля на литр). Налог на добычу полезных ископаемых в январе текущего года поднялся до 8 000 рублей на тонну (или около шести рублей на литр). В НТС подчеркнули, что «рост розничных цен даже не покрыл дельту увеличения НДПИ и акциза».

По мнению представителей НТС, исправить ситуацию поможет вариант, при котором игрокам рынка позволят отпустить цены, откажутся от жёсткой фиксации объёма нефтепродуктов, которые представители бизнеса обязаны продавать через биржу и создадут единые условия и правила игры для всех участников.

Представитель «Аналитики товарных рынков» Михаил Турукалов отметил, что, как правило, в холодный сезон в России спрос на моторные топлива снижается и увеличивается маржа по бензину на АЗС из-за падения оптовых цен. Однако этой зимой (в сравнении с прошлыми годами) маржа заправок по бензинам оказалась существенно ниже, так как из-за налогового маневра не было падения оптовых цен. «В итоге АЗС сейчас вынуждены выживать», — пояснил эксперт.

На днях портал «Колёса.ру» сообщал о том, что цены на топливо в России продолжают расти. Соответствующие данные представлены в отчёте Федеральной службы государственной статистики.