Часть поправок в Правила дорожного движения РФ касается велосипедистов. В Министерстве транспорта предложили ввести новый термин и дорожный знак «велосипедная зона»: им будет обозначаться территория, на которой этот транспорт будет иметь абсолютное преимущество перед любыми иными ТС.

На территориях, ограниченных соответствующими знаками, автомобили смогут передвигаться со скоростью не более 20 километров в час (как и в жилых зонах), при этом велосипедистам будет разрешено выезжать на любые полосы, кроме выделенных для движения общественного транспорта. В этих зонах также в любом месте смогут переходить дорогу пешеходы.

Как сообщает «Коммерсант», помимо этого предлагается ввести запрет на пересечение дороги по нерегулируемым пешеходным переходам гражданами, передвигающимися на велосипедах. Сейчас штраф за любое нарушение правил дорожного движения для велосипедистов составляет 800 рублей.

Есть новшества, касающиеся пассажиров. Их планируют обязать открывать двери автомобиля, «только убедившись в том, что это не создает помех и не угрожает безопасности других участников движения». Сообщается, что это касается ситуаций, когда пассажир выходит на велосипедную дорожку и не проверяет, нет ли приближающегося двухколёсного транспортного средства. За нарушение ПДД пассажиров могут оштрафовать на 500 рублей.

Коснулись поправки и автомобилистов: им запрещается останавливаться на «велосипедных и велопешеходных дорожках», «в местах, где велосипедная дорожка пересекает проезжую часть», и «перед бордюрными пандусами, предназначенными для маломобильных граждан». Согласно ныне действующим правилам, за остановку на полосе для велосипедистов штраф составляет 1 500 – 3 000 рублей.