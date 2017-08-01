Первые тесты Tesla Model 3: практичная «электрозажигалка» за вменяемые деньги

Как могли заметить постоянные читатели портала Колёса.ру, наша редакция внимательно следила за презентацией нового и очень перспективного электрокара Tesla Model 3. Да, на данный момент автомобили марки не очень популярны в России, но с приходом на рынок массовой модели Model 3, ситуация начнёт меняться. Западные автомобильные издания смогли протестировать несколько из 30 выпущенных на данный момент электрокаров Model 3, и мы, по традиции, публикуем дайджест, составленный на основе их мнений об этом автомобиле.

Обозреватели портала Caranddriver не стали критиковать электрокар за минимализм в салоне Tesla Model 3. По их словам, к огромному 15-дюймовому экрану, установленному в центре торпедо, очень быстро привыкаешь, и уже через десяток минут возникает ощущение, что это вполне нормально. Работать с бортовой мультимедийной системой при помощи большого монитора удобно, хотя первоначально возникает лёгкая растерянность из-за нестандартного интерфейса: регулировать руль, зеркала, включать отопитель и другие вещи нужно через главный экран — выделенных классических кнопок под всё это нет.

1 / 3 На фото: Tesla Model 3 2 / 3 На фото: Tesla Model 3 3 / 3 На фото: Tesla Model 3

В салоне Tesla Model 3 просторно. Несмотря на то, что это компактный автомобиль, внутри светло и просторно, а крышка багажника открывается настолько удобно, что со сложенными сидениями туда можно погрузить даже велосипед, пишут обозреватели. Нет и традиционного ключа: вместо этого, Model 3 ищет смартфон своего владельца, и если он обнаруживается, замки в дверях автоматически открываются. Если же смартфон разрядился или у владельца его нет, то можно воспользоваться карточкой с NFC-технологией, которая разблокирует двери электрокара.

В поворотах Model 3 чувствует себя уверенно, возникает ощущение, что автомобиль унаследовал корни старшей модели Model S, несмотря на то, что в отличии от неё, Model 3 изготовлена без применения алюминия. Тяги хватает, чтобы не чувствовать себя медленным.

Управляется Tesla Model 3 совсем не «по-электрокаровски», пишут обозреватели Motortrend. По мнению коллег из портала Motortrend, ощущения от вождения напоминают Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio. Электрокар чувствует себя уверенно, рулевое управление острое, но лёгкое, но «фидбек» всё-таки присутствует.

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В целом, зарубежные обозреватели сошлись во мнении, что Tesla Model 3 – это классный и очень прогрессивный электрический седан, который прекрасно чувствует себя на дороге.

Ранее Колёса.ру сообщали, что Илон Маск рассекретил производственный план по Tesla Model 3.