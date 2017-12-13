Первые тесты Volvo XC40: комфортабельный салон, но шумноватый дизель
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Первые тесты Volvo XC40: комфортабельный салон, но шумноватый дизель

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Volvo совсем недавно представила свой новый компактный кроссовер XC40, который будет конкурировать с такими моделями, как Audi Q3, BMW X1 и Jaguar E-Pace. Ожидается, что в следующем году шведский кросс появится и у российских лидеров, но пока "живые" автомобили есть у наших зарубежных коллег, которые провели первые тест-драйвы новинки. Традиционно, мы публикуем в виде короткого дайджеста их мнения об этом автомобиле.

Обозреватели британского издания Autocar первым делом отметили, что в отличие от конкурентов, XC40 не выглядит как «младший брат» старших моделей. Скорее можно говорить, что XC40 – это кузен XC60 и XC90, и похож он на «жёсткого, маленького робота», уверены коллеги.

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На фото: Volvo XC40
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На фото: Volvo XC40
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На фото: Volvo XC40

Качество материалов салона у XC40 хуже, чем у старших моделей, но ненамного: упрощены те элементы, которые можно было упростить, и в целом, выглядит он не хуже, чем у конкурентов. Посадка на водительском сидении хорошая, мультимедийная система Sensus работает чётко, на заднем ряду много свободного пространства.

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На фото: салон Volvo XC40
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На фото: салон Volvo XC40
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На фото: салон Volvo XC40
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На фото: салон Volvo XC40
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На фото: салон Volvo XC40

Подвеска даже на колёсах 245/45 R20 неплохо отрабатывает ямы, но автомобиль куда лучше себя ведёт с ростом скорости: ямы ощущаются меньше, поперечная раскачка исходит на нет. На небольшой скорости всё это присутствует, но не досаждает. Более тяжёлая дизельная версия оснащается колёсами 235/50 R19, однако, поведение на них существенно не меняется.

Что же касается силовых агрегатов, то к бензиновой «турбочетвёрке» объёмом в два литра и отдачей в 247 сил претензий никаких, а вот дизельный мотор с таким же объёмом и отдачей в 187 лошадиных сил работает шумнее, чем у немецких соперников. К «автомату» претензий никаких: работает плавно и быстро.

Обозреватели издания Motortrend похвалили кроссовер за высокий клиренс. По ощущениям, шасси XC40 располагается над дорожным покрытием выше, чем у всех конкурентов. Из дверных карт были убраны басс-динамики, благодаря чему что-то потерять на полу кроссовера практически невозможно.

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На фото: Volvo XC40
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На фото: Volvo XC40

Полезная вещь: цифровые ключи от XC40 можно «привязать» к смартфонам своих близких, и автомобилем можно будет пользоваться без каких-либо преград.

На дорогах Каталонии кроссовер ведёт себя проворнее, легче и шустрее, чем XC60 T6. Режим Dynamic делает силовую установку кроссовера более отзывчивой: мотор лучше откликается на педаль газа, а трансмиссия начинает быстрее «щёлкать» передачами. Но вот на рулевом управлении и тормозах это практически не сказывается. Спортивная подвеска R-Design позволила обозревателям «зацепиться» в поворотах со старым Volkswagen Golf GTI, водитель которого явно не медлил, и это очень удивило наших коллег. При всём этом, ни одна яма на дороге не выбила из рук пассажиров их смартфоны.

Расход топлива у бензиновой версии составил чуть более 10 литров на 100 километров, при этом, половину пути в 290 километров журналисты преодолели в городском режиме, а половину – за городом.

В целом же обозреватели сошлись во мнении, что у Volvo получился сильный и комфортабельный кроссовер, который хоть и не обладает спортивной направленностью, но в случае надобности, может быстро ускориться и быстро проходить повороты.

Ранее Колёса.ру сообщали, что «растянутый» Volvo S60 получил дизайн в новом стиле марки.

Теги: За рубежом , Новинки , премиальные автомобили , шведские автомобили , шведские внедорожники , шведские кроссоверы , Volvo , XC40
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