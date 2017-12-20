Снимки автомобиля в камуфляже опубликовало индонезийское издание AutonetMagz. Папарацци удалось запечатлеть модель, которую в Datsun, вероятно, будут позиционировать в качестве первого кроссовера марки.

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Между тем ранее в Сеть выложили фото кормы новинки без маскировки. На том снимке видно, что в кроссовер японцы превратили компактвэн GO+, доступный сегодня на азиатских рынках: MPV получил другой задний бампер, неокрашенный обвес и рейлинги. Предполагалось, что лишь обвесом Датсун и ограничится, однако, судя по свежим фотографиям, в компании все же решили еще больше дистанцировать «паркетник» от компактвэна, оформив переднюю часть новинки в стиле концепта GO-Cross (дебютировал в 2015 году).

1 / 2 На фото: концепт Datsun GO-Cross 2 / 2 На фото: концепт Datsun GO-Cross

По предварительным данным, в Индонезии кроссовер предложат с тем же мотором, что и GO+ — с бензиновым двигателем 1.2 мощностью 68 л.с. Компактвэн оснащается механической коробкой передач, для кросса же будет предусмотрен еще и «робот». Привод, скорее всего, окажется только передним.

Официальная премьера новой модели Datsun может состояться уже в этом году.

1 / 3 На фото: Datsun GO+ 2 / 3 На фото: Datsun GO+ 3 / 3 На фото: Datsun GO+

Напомним, в России GO+ не представлен, созданный на его базе «паркетник» до нас тоже вряд ли доберется. Дело в том, что на развивающихся азиатских рынках и в ЮАР Datsun продает модели, построенные на платформе старой Nissan Micra. В РФ же предлагают седан on-DO и хэтчбек mi-DO, в основе которых лежат Lada Granta и Lada Kalina соответственно.