Подразделение Audi Sport получило нового руководителя

Концерн Volkswagen Group провёл небольшую ротацию среди высшего руководства подконтрольных марок. В октябре нового босса получила Bugatti, теперь же очередь дошла и до Audi Sport.

В октябре портал Колёса.ру уже сообщал, что 52-летний Стефан Винкельманн, руководитель Audi Sport, покидает свой пост и переходит в руководящую должность в Bugatti. На своём посту в Audi Sport он проработал недолго – 1,5 года, однако гораздо дольше Винкельманн до этого возглавлял Lamborghini – 11 лет. В Bugatti он заменит 59-летнего Вольфганга Дюрхаймера, который отправился в отставку.

Что же касается нового руководителя Audi Sport, то им стал Майкл-Юлиус Ренц, который с января 2015 года руководил китайским подразделением Audi.

Глава совета директоров Audi Руперт Штадлер прокомментировал назначение Ренца следующим образом:

Майкл Ренц будет твёрдо утверждать Audi Sport в качестве крупного игрока на мировом рынке. Я хотел бы поблагодарить Стефана Винкельмана за его приверженность и успешный вклад в развитие компании. Он позиционировал Audi Sport как самостоятельную и перспективную марку, и добился решающего успеха в плане сохранения курса для будущего роста компании. Майкл-Юлиус Ренц получил отличное наследие.

В последние шесть лет Audi Sport вдвое увеличила количество проданных автомобилей, а до 2020 года компания собирается нарастить количество моделей с 11 до 16.

Ранее портал Колёса.ру сообщал, что Audi запустит линейку спортивных электромобилей.