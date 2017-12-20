Подразделение Audi Sport получило нового руководителя

В октябре портал Колёса.ру уже сообщал, что 52-летний Стефан Винкельманн, руководитель Audi Sport, покидает свой пост и переходит в руководящую должность в Bugatti. На своём посту в Audi Sport он проработал недолго – 1,5 года, однако гораздо дольше Винкельманн до этого возглавлял Lamborghini – 11 лет. В Bugatti он заменит 59-летнего Вольфганга Дюрхаймера, который отправился в отставку.
Что же касается нового руководителя Audi Sport, то им стал Майкл-Юлиус Ренц, который с января 2015 года руководил китайским подразделением Audi.
Глава совета директоров Audi Руперт Штадлер прокомментировал назначение Ренца следующим образом:
Майкл Ренц будет твёрдо утверждать Audi Sport в качестве крупного игрока на мировом рынке. Я хотел бы поблагодарить Стефана Винкельмана за его приверженность и успешный вклад в развитие компании. Он позиционировал Audi Sport как самостоятельную и перспективную марку, и добился решающего успеха в плане сохранения курса для будущего роста компании. Майкл-Юлиус Ренц получил отличное наследие.
В последние шесть лет Audi Sport вдвое увеличила количество проданных автомобилей, а до 2020 года компания собирается нарастить количество моделей с 11 до 16.
Ранее портал Колёса.ру сообщал, что Audi запустит линейку спортивных электромобилей.
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