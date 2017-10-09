Последний внедорожник Maybach ушел с молотка

Mercedes-Maybach G650 Landaulet был продан аукционным домом Bonhams. Автомобиль отправился Бельгию – имя покупателя не называется, но известна цена, которую он заплатил за роскошный внедорожник – 1,2 миллиона евро, тогда как базовый ценник модели составлял 630 000 евро (приблизительно 82 212 000 и 43 161 000 рублей по актуальному курсу, соответственно).

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Кстати, аукцион был благотворительным и внедорожный Maybach стал самым дорогим лотом на нем. Версия G650 Landaulet построена на базе экстремального внедорожника Mercedes-Benz G 500 4×4². Под капотом такого ландо устанавливается битурбированный движок V12 с отдачей 630 л.с. и 1 000 Нм крутящего момента, а еще у «донора» позаимствовали портальные мосты, блокировки всех дифференциалов и 450-миллиметровый клиренс.

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У пассажиров второго ряда свой отсек, отделяемый от водителя стеклянной перегородкой. Вместо стандартного «геликовского» сиденья установлены индивидуальные кресла от S-Class с электрорегулировками и функциями массажа. А еще есть пара отдельных мониторов информационно-развлекательной системы, подстаканники в центральном тоннеле с обогревом-охлаждением и столик для ноутбука. Отделка интерьера выполнена с использованием телячьей кожи и карбона.

Напомним, Mercedes-Maybach G650 Landaulet был представлен публично на Женевском автосалоне текущего года. Кстати, первый экземпляр роскошного внедорожника был продан за 1,3 миллиона евро дилером Mercedes в Германии.