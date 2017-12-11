Компания Hyundai показала хэтчбек Accent последней генерации. В России продают только четырехдверную версию модели, у нас она известна как Solaris.

Российский рынок лишился «пятидверки» Солярис при смене поколений, у нас вместо такой модификации выпускают кроссовер Hyundai Creta. А вот в Канаде хэтчбек Accent/Solaris будет представлен – до местных дилеров новинка должна добраться весной 2018 года. Кстати, в США эта версия не появится, как и в РФ, там Хёндэ решила продавать только седан.

1 / 3 2 / 3 3 / 3

Передняя часть и салон хэтча – такие же, как у четырехдверной версии Accent, корма идентична китайской «пятидверке» Hyundai Verna RV. По предварительным данным, при сложенных спинках задних кресел объем багажника предназначенной для Канады модели составляет 616 литров.

1 / 3 2 / 3 3 / 3

В Северной Америке Hyundai Accent нового поколения оснащается бензиновым двигателем 1.6 мощностью 132 л.с. Мотор работает в паре с шестиступенчатыми «механикой» или «автоматом».

В список оборудования и седана, и хэтчбека могут входить: люк с электроприводом, мультимедийная система с 5- или 7-дюймовым тачскрином, обогрев рулевого колеса, камера заднего вида, круиз-контроль, система экстренного автоматического торможения, подогрев сидений.

1 / 3 На фото: седан Hyundai Accent, предназначенный для Канады и США 2 / 3 На фото: седан Hyundai Accent, предназначенный для Канады и США 3 / 3 На фото: седан Hyundai Accent, предназначенный для Канады и США

Напомним, первый показ североамериканской версии седана Hyundai Accent новой генерации состоялся в феврале текущего года.