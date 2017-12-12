Prior Design нарастил мускулы пикапу Mercedes-Benz

Фирма Prior Design войдет в число первых тюнеров, разработавших программу кастомизации Mercedes-Benz X-Class. Она будет включать комплект компонентов, придающих пикапу более агрессивный вид. Программа рассчитана на топовую комплектацию Power и включает набор фирменных литых колес черного цвета.

Изменения экстерьера начинаются спереди, где пикап получает переработанный бампер со значительно увеличенными воздухозаборниками и горизонтальными светодиодными планками с каждой стороны, выполняющими роль ДХО. Радиаторная решетка и часть переднего бампера получили черный матовый окрас.

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В боковой части тюнингованный X-Class получает расширенные колесные арки, а в задней части переработанный бампер с парой вырезов, в которых размещаются выхлопные патрубки по краям от небольшого псевдодиффузора.

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Напомним, пикап Mercedes-Benz X-Class был представлен в июле текущего года в рамках специального мероприятия в ЮАР. Он построен на базе Nissan Navara, тогда как внешность выполнена по мотивам концепта X-Class 2016 года.