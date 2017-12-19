Производство Maserati стоит из-за слабого спроса

Maserati снова остановит производство из-за слабых продаж своих автомобилей – сборка большинства моделей будет возобновлена только после 15 января. Основной причиной остановки называется замедление продаж на китайском рынке.

Как сообщает издание Automotive News, компания приостановит выпуск моделей Ghibli и Quattroporte с 15 декабря по 15 января, кроссовера Levante с 20 декабря по 15 января, а GranTurismo и GranCabrio с 15 декабря по 8 января.

«Понятно, что пока производство замедляется, инвестиции в разработку новых моделей замораживаются», — сказал глава профсоюза Фредерико Беллоно изданию. Кстати, выпуск кроссовера Maserati Levante приостанавливали уже два раза в этом году, что связано с новыми правилами импорта автомобилей в Китай и падением продаж модели.

Ранее портал «Колеса.ру» рассказывал о расширении линейки Maserati еще одним кроссовером до 2020 года, который расположится ниже Levante.