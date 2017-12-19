Документ опубликован на официальном интернет-портале проектов нормативных правовых актов. Согласно приказу, те ПТС, на замену которым были выданы электронные паспорта, должны быть признаны недействительными. По этой причине зарегистрировать с их помощью транспортное средство уже не получится.

Важно также то, что до замены на электронные паспорта бумажные аналоги будут действовать с ними наравне. «Вносимые изменения направлены на регулирование порядка совершения регистрационных действий с транспортными средствами при наличии сведений об оформленных на них электронных паспортах. Отсутствие электронных паспортов на ранее зарегистрированные транспортные средства не является препятствием в совершении регистрационных действий», — говорится в сообщении МВД.

Согласно пояснительной записке, новый приказ регламентирует и некоторые другие процедуры Госавтоинспекции МВД РФ, которые относятся к регистрации ТС. В документе, в частности, есть положения о порядке самой процедуры. Согласно разработанным поправкам, если автомобиль находится в собственности у нескольких физических лиц, один из них (при условии получения письменного согласия остальных) сможет зарегистрировать ТС.

Ранее портал «Колёса.ру» сообщал о том, что компания Renault провела в РФ тестовое оформление электронного ПТС. Документ в конце октября получил выпущенный на заводе в Москве кроссовер Kaptur. Стоит напомнить о том, что переходный период к ЭПТС должен завершится 1 июля 2018 года.