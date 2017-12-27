Реальная «максималка» Tesla Model 3 оказалась выше заявленной

Автолюбитель сумел разогнать свой электромобиль Tesla Model 3 до 228 км/ч, хотя по паспорту максимальная скорость модели составляет 224 км/ч. Видео с разгоном автомобиля опубликовано на Facebook-странице Tesla Model 3 Road Trip.
Скорость автомобиля фиксировалась исключительно с помощью бортового компьютера транспортного средства. Электрокар разгоняли на дороге общего пользования где-то в Соединенных Штатах, о чем сообщает подпись к ролику.
Напомним, Tesla Model 3 была рассекречена летом. В топ-оснащении электромобиль получает 262-сильный мотор и литий-ионный аккумуляторный блок емкостью 80,5 кВт*ч. Купить самую доступную модель Tesla можно по цене от 35 000 долларов.
Ранее портал «Колеса.ру» публиковал дайджест первых тестов Tesla Model 3, составленный на основе материалов зарубежных коллег.
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