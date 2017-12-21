Беспилотные ТС, выпущенные на московском заводе компании «Renault Россия», предназначены для автоматизированной транспортировки комплектующих и деталей со складов и участков подсборки на конвейер. У них высокий уровень локализации производства (более 50%). Как рассказали в пресс-центре Renault, первую партию, насчитывающую 12 AGV, отправили на Ижевский завод.

«Проект по разработке и производству беспилотных транспортных средств для промышленного производства (AGV) на Московском заводе Renault – ещё одно подтверждение лидерства «Renault Россия» в области локализации и развития инновационного промышленного производства. Начало поставок AGV российского производства – высокая оценка результатов работы наших инженеров и знаковое событие не только для нашей компании, но и для автомобильной индустрии», — комментирует генеральный директор компании Андрей Панков.

В числе преимуществ российских AGV способность ротации на 360 градусов, грузоподъёмность, увеличенная до 1 250 килограммов, возможность преодолевать глубокий рельеф покрытия и незначительные препятствия и программный код, благодаря которому такое беспилотное ТС может следить за другими AGV на маршруте (они пропускают друг друга по заданному алгоритму). Отметим также, что устройству можно задать другой маршрут, на что специалист потратит примерно 20 минут.

В пресс-центре «Renault Россия» рассказали о том, что на сегодняшний день на московском заводе компании работает в общей сложности свыше 90 AGV. Однако уже к концу текущего года планируется довести их количество до отметки 110 беспилотных ТС. Этот проект говорит о стремлении производителя «к развитию локализации в различных областях, в том числе в сфере инновационного промышленного производства», отметили представители компании.