Седан Tesla Model S превратили в универсал. Снова

Чуть больше недели прошло с того момента, когда наш портал рассказывал о кузовном ателье RemetzCar из Голландии, которое переделало Tesla Model S в универсал. Автомобиль получил очень низкую заднюю часть крыши с козырьком, особое оформление интерьера и огромные колёсные диски. Однако сегодня мы расскажем о другой британской компании – Qwest Norfolk, которая построила свой вариант универсала Tesla.

Как пишет австралийское издание Caradvice, идея о создании этого автомобиля родилась в пабе, когда один из его основателей пожаловался на свою новую Tesla Model S, в которой неудобно возить собаку. Владелец паба обратился к кузовному ателье Qwest, и оно приняло предложение.

1 / 2 На фото: Qwest Norfolk Tesla Model S 2 / 2 На фото: Qwest Norfolk Tesla Model S

Компания не разглашает вес переделанного автомобиля, однако известно, что силовая часть автомобиля сделана из карбона, которая состыкована с алюминиевым шасси стоковой Model S.

Ранее портал Колёса.ру сообщал, что Tesla Model S косвенно вредит атмосфере сильнее, чем Mitsubishi Mirage.