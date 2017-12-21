Составлен ТОП-10 моделей авторынка Европы

Самой популярной моделью у европейцев остается Volkswagen Golf, который продолжает занимать первую строчку со значительным отрывом от второго места, на котором расположился Renault Clio. Замыкает тройку еще один «француз» — Peugeot 208.
|Модель
|Ноябрь 2017 (штук)
|Ноябрь 2016 (разница %)
|январь-ноябрь 2017 (штук)
|январь-ноябрь 2016 (разница %)
|Volkswagen Golf
|44 777
|+18,4
|445 206
|-2.0
|Renault Clio
|26 411
|-5,9
|298 990
|+5,9
|Peugeot 208
|21 513
|+17,3
|225 198
|-2,4
|Skoda Octavia
|20 631
|+2,5
|214 329
|+1,8
|Volkswagen Tiguan
|19 067
|-0,3
|218 238
|+35,2
|Renault Captur
|18 886
|+4,5
|191 546
|-2,8
|Nissan Qashqai
|17 769
|-0,4
|230 860
|+7,0
|Ford Focus
|17 396
|+9,9
|199 428
|+1,0
|Toyota Yaris
|17 063
|+9,3
|184 624
|+3,2
Четвертое место занимает Ford Fiesta c 21 434 проданными автомобилями и падением продаж на 6,8%. В пятерку также вошла Skoda Octavia с ростом на 2,5% — до 20 631 единиц. Кроссовер Volkswagen Tiguan, объем продаж которого практически не изменился в сравнении с прошлым годом (-0,3%) и составил 19 067 проданных машин, находится на шестом месте.
В десятку также вошли: Renault Captur (18 886 штук, +4,5%), Nissan Qashqai (17 769 единиц, -0,4%), Ford Focus (17 396 автомобилей, +9,9%) и Toyota Yaris (17 063 машины, +9,3%).
Ранее портал «Колеса.ру» публиковал список 25 наиболее востребованных автомобилей на российском рынке.
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