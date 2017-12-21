Составлен ТОП-10 моделей авторынка Европы

Подведены итоги продаж на европейском рынке в ноябре текущего года.

Самой популярной моделью у европейцев остается Volkswagen Golf, который продолжает занимать первую строчку со значительным отрывом от второго места, на котором расположился Renault Clio. Замыкает тройку еще один «француз» — Peugeot 208.

Модель Ноябрь 2017 (штук) Ноябрь 2016 (разница %) январь-ноябрь 2017 (штук) январь-ноябрь 2016 (разница %) Volkswagen Golf 44 777 +18,4 445 206 -2.0 Renault Clio 26 411 -5,9 298 990 +5,9 Peugeot 208 21 513 +17,3 225 198 -2,4 Skoda Octavia 20 631 +2,5 214 329 +1,8 Volkswagen Tiguan 19 067 -0,3 218 238 +35,2 Renault Captur 18 886 +4,5 191 546 -2,8 Nissan Qashqai 17 769 -0,4 230 860 +7,0 Ford Focus 17 396 +9,9 199 428 +1,0 Toyota Yaris 17 063 +9,3 184 624 +3,2

Четвертое место занимает Ford Fiesta c 21 434 проданными автомобилями и падением продаж на 6,8%. В пятерку также вошла Skoda Octavia с ростом на 2,5% — до 20 631 единиц. Кроссовер Volkswagen Tiguan, объем продаж которого практически не изменился в сравнении с прошлым годом (-0,3%) и составил 19 067 проданных машин, находится на шестом месте.

В десятку также вошли: Renault Captur (18 886 штук, +4,5%), Nissan Qashqai (17 769 единиц, -0,4%), Ford Focus (17 396 автомобилей, +9,9%) и Toyota Yaris (17 063 машины, +9,3%).

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