Британский завод Vauxhall, который располагается в Чешире, перейдёт на односменный график работы в начале 2018 года, такое решение в связи с падением популярности модели Astra принял новый владелец бренда, PSA Group. Это станет причиной сокращения примерно 400 рабочих мест. Отметим, всего на предприятии трудится около 1 800 сотрудников.

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Под маркой Vauxhall в Британии выпускают автомобили Opel, предназначенные для этой страны.

Как отмечают зарубежные издания, продажи Vauxhall Astra сократились одновременно со спадом популярности моделей-конкурентов, по причине того, что покупатели смещают фокус в сторону кроссоверов и внедорожников. «В непростых европейских рыночных условиях, с учётом снижения спроса на легковые автомобили, компания Vauxhall должна скорректировать объём производства на производственной площадке Ellesmere Port, чтобы защитить своё будущее», — цитирует Reuters представителя компании.

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Сообщается, что о сокращении рабочих мест в PSA Group задумались из-за того, что затраты на производство на этом британском заводе выше, чем на других крупных предприятиях компаний, входящих в Группу (напомним, помимо Opel/Vauxhall французский концерн владеет марками Peugeot, Citroёn и DS).

Ранее портал «Колёса.ру» сообщал о том, что Opel перейдёт на французские моторы. Топ-менеджер европейского концерна отметил, что процесс перехода не будет быстрым и займет несколько лет. Сообщается, что одной из причин такого решения является желание французского автопроизводителя как можно быстрее завершить отчисления за использование технологий GM.