В российском офисе Mitsubishi заявили, что внедорожник Pajero Sport с дизелем 2.4 «вызвал ажиотаж среди покупателей».

Продажи «японца» с новым мотором стартовали на нашем рынке в апреле этого года. За два месяца на дизельный Pajero Sport было заключено более тысячи клиентских контрактов, рассказали в компании. В Mitsubishi также отметили, что спрос на дизельную версию модели « значительно превзошел ожидания».

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«Высокий спрос на Mitsubishi Pajero Sport в первую очередь мы связываем с рамной конструкцией, уникальным полным приводом Super Select и великолепным техническим сочетанием дизельного двигателя и специально разработанной для данной модели 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Это сочетание преимуществ позволяет владельцам по достоинству оценить бескомпромиссный вседорожный потенциал автомобиля», — прокомментировал Наоя Накамура, президент и главный исполнительный директор ООО «ММС Рус».

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Pajero Sport со 181-сильным дизелем 2.4 доступен в четырех комплектациях: Invite, Intense, Instyle и Ultimate. В базовой версии внедорожник оснащен шестиступенчатой «механикой», все остальные варианты исполнения предлагаются с 8АКП.

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В списке стандартного оборудования модели значатся: система полного привода, ABS, EBD, системы курсовой устойчивости, стабилизации прицепа и помощи при старте в гору, электропривод и обогрев зеркал, круиз-контроль, подогрев передних сидений, климат-контроль, 18-дюймовые диски, ЭРА-Глонасс. Для топовой модификации предусмотрены система кругового видеообзора, парктроник, светодиодные фары, адаптивный круиз-контроль, подогрев задних кресел, мультимедийная система Mitsubishi Connect.

Цена дизельного Pajero Sport – от 2 399 000 рублей. Внедорожник также можно купить с бензиновым мотором 3.0 (209 л.с.) и 8АКП, такой автомобиль обойдется минимум в 2 799 990 рублей.

Напомним, тест-драйвер портала «Колёса.ру» уже испытал Mitsubishi Pajero Sport с дизелем.