При этом выплаты за тот же период, с января по ноябрь текущего года, выросли на 12%.

Согласно предварительному отчёту по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, средняя выплата в январе-ноябре 2017 года увеличилась на 12%. Её размер в итоге достиг 76 471 рубля. За этот же период средняя премия стала меньше на 4%, её размер сократился до 5 817 рублей.

«Новых тенденций на рынке ОСАГО не выявлено – по-прежнему этот сегмент находится в кризисе. Как показывают наши данные, по уровню средней премии мы вообще вернулись к значениям, которые имели до повышения тарифов. В июне 2015 года её размер составлял практически те же 5 800 рублей, а в августе-октябре даже выше – на уровне 6 000 рублей. Это происходит при постоянном росте средней выплаты, который в основном спровоцирован активностью мошенников», — комментирует президент Российского союза автостраховщиков Игорь Юргенс.

Известно, что в течение 11 месяцев 2017 года объём начисленных премий по ОСАГО в общем сложности оказался равен 205,8 миллиарда рублей, что на 4% меньше по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года. В свою очередь сумма выплат по страховым случаям стала больше на 13% и составила 167,9 миллиарда рублей.

Глава РСА считает, что дисбаланс на рынке ОСАГО складывается из-за негибкости тарифной политики. Он отметил, что сейчас ни у страхового сообщества, ни у регулирующих органов нет сомнений касательно того, что следует идти по пути либерализации тарифов. «Рассчитываем, что начнем двигаться в этом направлении уже в следующем году», — добавил Игорь Юргенс.