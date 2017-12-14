Стали известны американские цены на Jeep Wrangler JL 2018

В начале следующего года продажи начинаются только с бензиновыми версиями. Турбодизельный вариант появится в 2019 году, а еще через год - гибридная версия.

Прошло немногим более полумесяца с мировой премьеры нового поколения классического внедорожника Jeep Wrangler под индексом JL на международной автовыставке в Лос-Анджелесе, а американский производитель уже огласил цены на различные комплектации этой модели. Продажи стартуют в январе 2018 года.

1 / 2 Jeep Wrangler JL 2018 2 / 2 Jeep Wrangler JL 2018

Самым доступным окажется Jeep Wrangler 2018 в двухдверной версии Sport с 3,6-литровым бензиновым атмосферным двигателем V6 Pentastar. Его цена составит 26 995 долларов США или 1 600 000 рублей по актуальному курсу. По сравнению с прошлым поколением эта модификация подорожала на 3 000 долларов или 180 000 рублей. Двухдверный вариант в топовой комплектации Rubicon оценен в 36 995 долларов.

Базовая модификация классического внедорожника с двумя дверями оснащается шестиступенчатой механической коробкой передач, 17-дюймовыми колесными дисками с всесезонными шинами. Для любой из комплектаций опциональными являются прицепное устройство, трехсекционная модульная жесткая крыша и коврики Mopar.

Четырехдверный Jeep Wrangler в базовой версии Unlimited Sport будет стоить в США 30 495 долларов или 1 800 000 рублей. Далее идет Unlimited Sahara за 37 345 долларов. Самой топовой модификацией является Unlimited Rubicon. Ее цена 40 495 долларов или 2 390 000 рублей.

Ранее Geiger Cars создал из Jeep Wrangler «старину» Willys.