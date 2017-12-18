Subaru WRX нового поколения будет электрифицирована

Похоже, что поклонникам классической Импрезы есть над чем горевать: со сменой поколения модель WRX получит совершенно новую концепцию. Руководство марки понимает, что времена классического «оппозитника» с турбонаддувом проходят, и клиентам нужно предложить нечто новое.
Как сообщает британское издание Autocar со ссылкой на руководителя дизайнерского отдела марки Мамору Иши, «фидбек» от представленного в Токио концепт-кара VIZIV Performance Concept был положительным, и именно его дизайнерская концепция ляжет в основу нового поколения WRX, причём существенных правок дизайна серийная версия автомобиля не получит. Покупатели хотят, чтобы их автомобили выглядели динамичными даже тогда, когда они стоят, добавил Мамору.
Также он сообщил, что несмотря на наступление автономных технологий, многие хотят получать удовольствие от вождения, и именно на этом сосредоточатся инженеры марки.
А вот относительно силовых установок всё пока туманно. Концепт VIZIV Performance Concept во время презентаций оснащался классическим для Subaru оппозитным турбированным мотором и полным приводом, однако Мамору Иши заявил, что лишь последнее важно для WRX, а бензиновый мотор обязательно получит гибридную составляющую с возможностью подзарядки от розетки, хотя возможны и иные варианты.
Ранее портал Колёса.ру сообщал, что стали известны сроки премьеры Subaru Forester нового поколения.
Здесь Русью пахнет: тест-драйв Лада Веста SW Cross
Peugeot 307 с пробегом: катастрофа в электрике и беда в ЭГУР
Пять вещей, за которые любят и ненавидят Lada Xray