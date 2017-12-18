Subaru WRX нового поколения будет электрифицирована

Новая генерация популярной спортивной модели будет существенно отличаться от предшественниц не только с визуальной, но и технической точки зрения.

Похоже, что поклонникам классической Импрезы есть над чем горевать: со сменой поколения модель WRX получит совершенно новую концепцию. Руководство марки понимает, что времена классического «оппозитника» с турбонаддувом проходят, и клиентам нужно предложить нечто новое.

1 / 2 На фото: Subaru VIZIV Performance Concept 2 / 2 На фото: Subaru VIZIV Performance Concept

Как сообщает британское издание Autocar со ссылкой на руководителя дизайнерского отдела марки Мамору Иши, «фидбек» от представленного в Токио концепт-кара VIZIV Performance Concept был положительным, и именно его дизайнерская концепция ляжет в основу нового поколения WRX, причём существенных правок дизайна серийная версия автомобиля не получит. Покупатели хотят, чтобы их автомобили выглядели динамичными даже тогда, когда они стоят, добавил Мамору.

1 / 2 На фото: Subaru VIZIV Performance Concept 2 / 2 На фото: Subaru VIZIV Performance Concept

Также он сообщил, что несмотря на наступление автономных технологий, многие хотят получать удовольствие от вождения, и именно на этом сосредоточатся инженеры марки.

А вот относительно силовых установок всё пока туманно. Концепт VIZIV Performance Concept во время презентаций оснащался классическим для Subaru оппозитным турбированным мотором и полным приводом, однако Мамору Иши заявил, что лишь последнее важно для WRX, а бензиновый мотор обязательно получит гибридную составляющую с возможностью подзарядки от розетки, хотя возможны и иные варианты.

Ранее портал Колёса.ру сообщал, что стали известны сроки премьеры Subaru Forester нового поколения.