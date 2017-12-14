The Grand Tour: трейлер второго эпизода

Видео обещает нам стать зрителями интересного приключения – гонки, в которой участниками станут Кларксон на американском суперкаре Ford GT против Хаммонда и Мэя, которые отправятся в пункт назначения на самолете. Старт – Нью-Йорк, а финиш – водопад Ниагара.
Во втором эпизоде снова будет отсылка к аварии Хаммонда на электрическом суперкаре Rimac – ведущий будет передвигаться кресле-каталке и на костылях, что приведет к возникновению смешных ситуаций.
В трейлере нам также демонстрируют салатовый Mercedes-AMG GT, а точнее его тест, так что, возможно, мы увидим нового тест-пилота The Grand Tour.
На днях портал «Колеса.ру» публиковал трейлер второго сезона автомобильного телешоу.
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