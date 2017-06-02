Рестайлинговый «паркетник» Тойоты могут представить уже в этом месяце.

Снимки модернизированного Harrier опубликованы в блоге Livedoor. Судя по фото, кроссовер получил новый бампер с интегрированными вертикальными LED-полосками дневных ходовых огней, модернизированные фары и другие противотуманки.

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В салоне, скорее всего, появится увеличенный экран мультимедиа-системы. Кроме того, во всех комплектациях рестайлинговый Toyota Harrier будет иметь комплекс безопасности Safety Sense P, состоящий из адаптивного круиз-контроля, систем автоматического экстренного торможения, удержания в полосе движения и распознавания пешеходов, системы автоматического переключения света фар.

1 / 3 На фото: дорестайлинговый Toyota Harrier 2 / 3 На фото: дорестайлинговый Toyota Harrier 3 / 3 На фото: дорестайлинговый Toyota Harrier

По данным японских СМИ, кроссовер предложат с новым бензиновым турбодвигателем 2.0 8AR-FTS. Дореформенный Harrier доступен на домашнем рынке со 151-сильным агрегатом 2.0 3ZR-FAE и с гибридной установкой, в которую входят работающий по циклу Аткинсона мотор 2.5 и электродвигатель. Общая отдача гибрида – 197 л.с.

Официальная премьера посвежевшего Harrier может состояться уже 8 июня.

Ранее в Сети появились изображения рестайлингового внедорожника Toyota Land Cruiser Prado.