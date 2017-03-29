Toyota представила экстремальный внедорожник

Концепт Toyota Hilux Tonka был выпущен в честь рекордных продаж пикапа на австралийском рынке в 2016 году, а также 70-летия Tonka и 80-летия Toyota. Новинка базируется на топовой версии SR5 с двойной кабиной, а ее ключевыми особенностями стали привлекательный черно-желтый «костюм» и ряд офф-роуд апгрейдов.

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Концептуальный пикап получил увеличенный на 150 мм дорожный просвет, усиленную подвеску и 17-дюймовые колеса с большими 35-дюймовыми шинами, а также новый передний бампер и карбоновое покрытие выпуклого капота.

Автомобиль получил дополнительное освещение в виде светодиодных планок на переднем бампере и крыше, шестимиллиметровую литую защитную плиту днища и трубчатые боковые пороги для защиты кузова и шасси.

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Дверь грузового отсека с интегрированным спойлером и парой вентиляционных отверстий также покрывает карбон. В грузовом отсеке выполнена съемная трубчатая рама, которая защищает канистры с дизельным топливом, ящики для хранения, огнетушитель, топор, лопату, домкрат и запаску.

Под капотом установлена дизельная «турбочетверка» объемом 2,8 литра как и в стандартном Hilux SR5, отдача которого составляет 174 л.с. и 450 Нм крутящего момента.

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Toyota Hilux Tonka так и останется шоукаром – в компании не планируют выпускать экстремальный пикап серийно.

В нашей стране подобные проекты вызывают куда меньший интерес, поскольку доля пикапов в общем рынке легковых автомобилей составляет всего 0,6%. Кстати, в феврале Toyota Hilux стал лидером продаж в России.