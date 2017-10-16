Модель, которая и дала название серии, Toyota впервые показала еще в начале этого года в Лас-Вегасе на выставке потребительской электроники (CES-2017). Длина четырехместного Concept-i равна 4 510 мм, ширина – 1 830 мм, высота – 1 475 мм, колесная база – 2 700 мм. Автомобиль с искусственным интеллектом оснащен электромотором и системой автономного управления, запас хода – около 300 км.

1 / 2 На фото: Toyota Concept-i 2 / 2 На фото: Toyota Concept-i

Систему, взаимодействующую с водителем и пассажирами, переименовали из Yui в AI Agent, она определяет предпочтения людей и подстраивается под них. Кстати, Агент может угадывать не только привычки водителя, но и его настроение, анализируя тон голоса. Система подскажет маршрут поездки и настроит климатическую установку. AI Agent может передавать информацию визуально, с помощью звуков или даже касаний.

1 / 4 На фото: Toyota Concept-i Ride 2 / 4 На фото: Toyota Concept-i Ride 3 / 4 На фото: Toyota Concept-i Ride 4 / 4 На фото: Toyota Concept-i Ride

Такой «помощник» есть еще у двух прототипов Toyota: двухместного Concept-i Ride и Concept-i Walk. Первый концепт (2 500/1 300/1 500 мм, колесная база – 1 800 мм) получил двери типа «крылья чайки», вместо рулевого колеса и педалей у этой машины – джойстики, установленные на подлокотниках сиденья. Concept-i Ride также подойдет инвалидам-колясочникам – при открытии дверей водительское кресло придвигается к проему, чтобы облегчить посадку. Пассажирское сиденье – складное. Автомобиль тоже оснастили электродвигателем, на одной зарядке Concept-i Ride проедет 100-150 км.

1 / 3 На фото: Toyota Concept-i Ride 2 / 3 На фото: Toyota Concept-i Ride 3 / 3 На фото: Toyota Concept-i Ride

Электрический Concept-i Walk – это, по сути, аналог гироскутера, но с тремя колесами и джойстиком. Как отметили в компании, скутером смогут управлять даже пожилые люди. Колесная база увеличивается вместе с ростом скорости, запас хода – 10-20 км.

В Toyota заявили, что испытания машин с AI Agent начнутся в Японии в 2020 году.

1 / 3 На фото: Toyota Concept-i Walk 2 / 3 На фото: Toyota Concept-i Walk 3 / 3 На фото: Toyota Concept-i Walk

Напомним, на автосалоне в Токио, который откроется 25 октября, марка представит еще несколько новинок, среди них – предвестник седана Century следующего поколения и кроссвэн Tj Cruiser.