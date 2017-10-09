Новая версия пикапа разработана для австралийского серфингиста Мэтта Уилкинсона. Спортсмен посетил дизайн-студию Holden в Мельбурне, где он высказал свои пожелания. На примере особого варианта Colorado марка демонстрирует разнообразие аксессуаров для грузовика.
Полноприводный пикап получил мощный передний бампер с интегрированным светодиодным светильником, расширители колесных арок, внедорожные шины и черные диски. Фотографий салона новой версии нет, видимо, интерьер не изменился.
В Австралии Holden Colorado доступен с дизелем 2.8 Duramax мощностью 200 л.с. Двигатель сочетается с шестиступенчатыми «механикой» или «автоматом». Помимо варианта 4х4, у пикапа также есть заднеприводная версия.
Напомним, недавно на филиппинском рынке появилась новая комплектация Chevrolet Colorado – LTX. В этой версии у модели имеются трубчатые «кенгурятник» и боковые подножки, трубчатый каркас установлен и на грузовой платформе.
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