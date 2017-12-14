УАЗ Патриот получит новую «раздатку»

В настоящее время на УАЗ Патриот устанавливают две «раздатки» — собственной разработки Ульяновского автозавода и корейскую – от компании Dymos. «Уазовской» оснащается только базовая комплектация Классик – у нее рычажное управление и число понижающей передачи 1,940. В таком варианте стояночный тормоз автомобиля блокирует карданный вал, а не тормоза.

Остальные комплектации Патриота оснащаются раздаточной коробкой Dymos, разработанной в Корее, но выпускаемой в Китае. Импортная «раздатка» с передаточным числом 2,542 управляется электроникой с помощью специальной «шайбы». Стояночный тормоз на таком автомобиле блокирует тормоза.

Новая раздаточная коробка Divgi Warner TZ-94-000-003-A производится в Индии компанией Divgi-TTS Ltd, а число понижающей передачи у нее равно 2,48. Управление тоже электронное. Для каких версий предназначена новая «раздатка», пока неизвестно. Возможно, она заменит корейский агрегат, у которого высокая цена закупки.

Коробка Divgi Warner TZ-94-000-003-A разработана в Индии при сотрудничестве с компанией BorgWarner. «Раздатку» устанавливают на схожий по габаритам с Патриотом рамный внедорожник Mahindra Scorpio, недавно обновленный производителем.