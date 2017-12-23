Underground Racing построил 1500-сильную спецверсию Lamborghini Aventador SV Roadster

Американская тюнинговая компания Underground Racing давно строит мощные турбированные версии суперкаров Lamborghini. Однако на этот раз она представила спецверсию родстера Aventador SV, заряд мощности которой превысил заводские показатели в два раза.
Все началось с того, что один владелец Lamborghini Aventador SV Roadster к умельцам из Underground Racing с просьбой увеличить производительность мотора.
Тюнер взялся за работу с 6,5-литровым атмосферным двигателем V12 с 750 лошадиными силами с завода с энтузиазмом. На мотор была установлена двухтурбинная система наддува, кованые поршни CP и шатуны, облегченный маховик, доработанное сцепление и дифференциалы. Блок управления получил новую прошивку.
Динамометрический стенд показал мощность в 1250 лошадиных сил с колес на обычном бензине с высоким октановым числом и 1500 лошадок на гоночном топливе. К сожалению, представители тюнинг-ателье Underground Racing не объявили характеристик разгонной динамики новой спецверсии суперкара Lamborghini Aventador SV Roadster. Напомним, что у заводского вариант разгон от 0 до 100 км/час составляет 2,9 секунды.
Ранее стало известно, что плагин-гибридный супер-кроссовер Lamborghini Urus уже разрабатывается.
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