Уникальный Nissan 300ZX продадут на аукционе

В следующем месяце на торги будет выставлено значительно модернизированное спортивное купе.

В январе на аукционе BH в Японии будет выставлен уникальный лот – двухдверный спорткар Nissan 300ZX, который способен посоперничать с гиперкарами Bugatti в плане скорости – его максимальная скорость превышает 421 км/ч.

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Чтобы получить возможность соперничать с Bugatti Veyron, этот экземпляр 300ZX получил ряд серьезных апгрейдов. Сначала был существенно переработан двигатель, укомплектованный в процессе большим турбонагнетателем и новыми деталями, в результате чего отдача выросла приблизительно до 985 л.с.

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Официальное имя автомобиля Jun Bonneville 300ZX Z32 1991 года. На Неделе скорости в Бонневилле японский спорткар разогнался до максимальной скорости 261,923 мили в час (421,536 км/ч).

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Также были выполнены некоторые аэродинамические доработки для езды на высоких скоростях. Внутри автомобиль мало чем отличается от стандартной модели, за исключением защитного каркаса, гоночного рулевого колеса, множества дополнительных приборов, а также ряда кнопок и переключателей на передней панели.

Аукционный дом намерен продать спорткар за 8 – 11 миллионов йен (приблизительно 4 074 000 – 5 602 000 рублей по актуальному курсу). Кстати, недавно портал «Колеса.ру» рассказывал про особый Nissan Skyline GT-R, который тоже будут продавать в январе.