Инициатива, предполагающая введение упрощённого оформления европротокола в случае дорожно-транспортного происшествия, предположительно будет одобрена в ноябре 2017 года, в ходе второго чтения. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на председателя комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Анатолия Аксакова.

«Я думаю, что в ноябре [будет принят законопроект во втором чтении – примечание редакции]. В окончательном чтении – до конца года. Он на следующий год должен вступить в действие», — сказал председатель комитета Госдумы РФ по финансовому рынку.

«Мы в первом чтении приняли закон, по которому сумма ущерба при ДТП увеличивается с 50 000 до 100 000 рублей, и при этом для подтверждения этого ущерба можно использовать уже специальное мобильное приложение, не только заполнять форму, которую раздают, когда ОСАГО получают. А теперь можно будет это все сфотографировать, чтобы подтвердили, что этот ущерб не превышает 100 000 рублей, отослать в страховые компании, и они должны вам возместить ущерб», — продолжил Анатолий Аксаков.

По его словам, в проекте закона есть также норма, которая позволит оформлять европротокол без согласия второго участника аварии. «Я не знаю, пройдет она второе чтение, но пока уже не требуется согласие обоих участков ДТП. Если раньше нужно было согласие обоих для того, чтобы европротокол использовать, то теперь согласие не требуется», — отметил спикер.

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