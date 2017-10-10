В Ferrari уже обсуждают тираж будущего кроссовера

Серджио Маркионне выступил для Bloomberg на Нью-Йоркской фондовой бирже и рассказал о будущих целях Ferrari и концерна Fiat Chrysler Automobiles в целом.

Генеральный директор Ferrari Маркионне признался, что производитель суперкаров ведет работы над постройкой первого в своей истории кроссовера, а FCA не планирует продавать американский бренд Jeep. Об этом сообщает Bloomberg.

Руководство итальянской легендарной марки в ближайшие 30 месяцев примет решение о серийном производстве кроссовера. Тираж первого SUV от Ferrari, конечно же, будет лимитирован.

О кроссовере с гарцующим жеребцом на эмблема пока мало что известно. Однако 65-летний итальянский босс заявил журналистам, что такой автомобиль они, скорее всего, выпустят в ближайшем будущем, и он обязательно будет в стиле дизайна марки Ferrari.

“Мы серьезно относимся к этому проекту. Нам нужно освоить все эти новые отношения между эксклюзивностью и дефицитом продукта. Мы собираемся сбалансировать желание роста компании с расширением модельного ряда”, — сказал Серджио Маркионне в своем интервью агентству финансовых новостей.

Топ-менеджер отказался вдаваться в подробности, но согласно предыдущим утечкам предполагалось, что кроссовер будет напоминать купе с высокой крышей и задними дверями, открывающимися против движения. По слухам, модель получит лёгкую алюминиевую платформу и двигатель V8 либо гибридную установку.

Также было заявлено, что для Fiat Chrysler Automobiles марка Jeep является одним из самых ценных брендов компании. Ее продажа на данный момент является нецелесообразной.

Ранее Колёса.ру писали, что компания Ferrari показала новую модель «начального уровня».