На японский рынок выходит новый кей-кар Suzuki XBee. Модель доступна с передним или полным приводом.

Первый показ XBee состоялся в октябре этого года на автосалоне в Токио. Модель построена на базе кей-кара Hustler, в Suzuki новинку позиционируют как субкомпактный кроссовер. Длина XBee равна 3 760 мм, что на 365 мм больше, чем у Хастлера. Ширина новинки – 1 670 мм (+195 мм), высота – 1 705 мм (+40 мм), размер колесной базы составляет 2 435 мм (+10 мм). Дорожный просвет Suzuki XBee – 180 мм.

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Новый кросс оснащен литровым турбодвигателем мощностью 99 л.с. и системой mild hybrid –это так называемый «мягкий гибрид», то есть система старт-стоп с рекуперацией. Трансмиссия – шестидиапазонный «автомат», привод – передний или полный.

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Для Suzuki XBee предусмотрено множество вариантов персонализации: можно заказать двухцветную окраску, различные декоративные накладки и вставки. В салоне имеется несколько ниш и ящиков под мелочевку. Переднее пассажирское и задние кресла складываются.

В списке доступного оборудования значатся мультимедийный комплекс с тачскрином, система кругового видеообзора, светодиодная оптика, 16-дюймовые диски, а также многочисленные системы безопасности.

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Цена Suzuki XBee стартует с отметки в 1 765 800 йен, что в пересчете на наши деньги составляет примерно 908 000 рублей по актуальному курсу. Компания планирует продавать по 2 000 таких автомобилей в месяц. За пределами домашнего рынка кросс вряд ли появится.

Между тем Suzuki готовится представить и глобальную новинку – в 2018 году должен дебютировать внедорожник Jimny следующего поколения.