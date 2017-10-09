В Сети появились фото рестайлинговых седанов Verano и Excelle GT, а также хэтчбека Verano GS. Автомобили предназначены для китайского рынка.

Все три посвежевшие модели Buick получили новые бамперы и радиаторные решетки, у Verano и Excelle GT поменяли головную оптику. Также предполагается, что у седанов и хэтча появились модернизированные задние фонари и изменилось оформление интерьера.

1 / 3 На фото: обновленный Buick Verano 2 / 3 На фото: обновленный Buick Exclelle GT 3 / 3 На фото: обновленный Buick Verano GS

Как отмечают китайские СМИ, двигатели у «четырехдверки» Buick Verano и хэтчбека Verano GS остались прежними. Эти модели в Поднебесной доступны с «атмосферником» 1.5 мощностью 118 л.с. и бензиновым турбомотором аналогичного объема с отдачей в 169 л.с.

Рестайлинговый Excelle GT предложат с турбированными движками 1.0 и 1.3 мощностью 115 л.с. и 156 л.с. соответственно. Эти моторы придут на замену 114-сильному «атмосфернику» 1.5 и турбодвигателю 1.4, выдающему 144 л.с.

1 / 3 На фото: дорестайлинговый Buick Verano 2 / 3 На фото: дорестайлинговый Buick Excelle GT 3 / 3 На фото: дорестайлинговый Buick Verano GS

Официальная премьера модернизированных Buick Verano, Verano GS и Excelle GT состоится 16 октября текущего года. Тогда же должны дебютировать еще две новинки марки – универсал Excelle GX и компактвэн GL6.