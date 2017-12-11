Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники. По информации издания, утилизационный сбор на легковые автомобили предложено поднять на 87-125% в зависимости от объема двигателя. Предполагается, что соответствующий документ уже в правительстве, однако официального подтверждения пока нет. Ранее в пояснительной записке к бюджету планировалось увеличить сбор для легковых машин на 15%.

В Минпромторге данные инсайдеров Ъ не опровергли, но при этом в ведомстве заявили о том, что в правительство внесен проект постановления «об индексации утильсбора в зависимости от категории и видов транспортных средств, их экологичности, объема производства и импорта». Также в министерстве сообщили, что индексация в грузовом сегменте составит 15-40%, средневзвешенная индексация сбора – 15-17,5%.

Как отмечает Ъ, российским автопроизводителям утилизационный сбор неофициально компенсируют, так что сильнее всего эта мера ударит «по чистым импортерам», кроме того, она затронет иностранные концерны, имеющие производство в РФ, но пока импортирующие некоторые модели (например, BMW, Nissan, Renault и Volkswagen).

Дмитрий Бабанский из SBS Consulting предположил, что с учетом роста акцизов в следующем году автомобили могут подорожать в среднем на 10-17%.

Напомним, в прошлом году правительство индексировало ставки утилизационного сбора на 65% из-за ослабления рубля.