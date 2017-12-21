Согласно документу, Lexus планирует продавать в нашей стране удлинённую семиместную версию RX, кресла расположены по схеме 2+3+2. На российском рынке кросс будет представлен в модификации 350L с полным приводом, бензиновым мотором V6 3.5 мощностью 294 л.с. и восьмидиапазонным «автоматом». Сроки появления новинки и ее цена пока неизвестны. Скорее всего, «растянутый» Lexus RX доберется до РФ в следующем году.

Мировая премьера трёхрядного кроссовера состоялась в ноябре 2017-го на автосалоне в Лос-Анджелесе. Длину такого RX увеличили на 110 мм до 5 000 мм, задний свес также вырос на 110 мм, колесная база прежняя – 2 790 мм. В Штатах модель доступна в шести- и семиместном вариантах.

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На американском рынке, помимо бензинового RX 350L, еще предложат гибридный RX 450hL, установка которого состоит из того же двигателя 3.5, двух электромоторов и электромеханического вариатора. Суммарная отдача этой версии – 313 л.с.

В США RX 350L уже можно заказать, цена – от 47 670 долларов (без учета налогов и доставки), что эквивалентно примерно 2 789 000 рублей по актуальному курсу. Гибрид появится у американских дилеров позже. Кстати, удлинённый Lexus RX можно купить и в Японии. В этой стране продают только гибридный кросс, цена – от 7 690 000 йен (около 3 991 000 рублей).