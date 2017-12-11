В Ульяновске завершилась баха «Симбирский тракт»

Первое место в зачете Рейд-спорт Кубка России по итогам бахи занял экипаж Суховенко Евгения и Мальцева Алексея (GAZ Raid Sport) с рекордным временем 3:30:43. Еще один экипаж этой команды — Охотников Егор и Савостин Дмитрий – занял второе место. На третье место подиума взошли Дмитрий Кузнецов и Максим Плюхин на Mitsubishi Pajero.

В национальном зачете Кубка России лидером стал экипаж Александра Пономаренко и Александра Кузнецова, прошедший дистанцию за 3 часа 57 минут. Второе место выиграла Нива с пилота Виктора Сандыбаева со штурманом Юрием Андроновым, а третье место досталось экипажу заводской команды ООО «УАЗ» Дмитрию Рыбину и Андрею Батенко. Вся тройка завоевала ступени подиума не только в Кубке, но и в национальном зачете 1 этапа Открытого Чемпионата Ульяновской области «Холмы России».

В «Холмах России» первую строчку с рекордным временем 3:16:29 занял экипаж Ивана Маликова и Карпова Дмитрия на MaverikX3 (класс Т3). Начав гонку с 18-й позиции, участники смогли вырваться в лидеры и привезли экипажам команды «GAZ Raid Sport» Суховенко/Мальцеву и Расторгуеву/Нежнову по 14:14 и 17:42 минут соответственно. Экипажи на автомобилях Газель Next отодвинулись на вторую и третью строчку Абсолютного зачета, а в классе «Рейд-спорт» они заняли первую и вторую строчки.

Третье место в своем классе занял 19-летний Егор Охотников, ехавший со своим тренером и наставником Дмитрием Савостиным. В классе Т1 был представлен единственный автомобиль Nissan Владимира Фролова с экипажем Андрея Сушенцова со штурманом Александром Щановым команды ATT-рейсинг – автомобиль был успешно протестирован перед стартом чемпионата России, добравшись до финиша. На втором месте в классе Т3 расположился экипаж Федора Воробьева и Александра Обухова на технике BRP Maverick.

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Следующей гонкой сезона 2018 года станет баха «Северный лес». Она пройдет в статусе 1-го этапа Чемпионата России по ралли-рейдам и 1 этапа Кубка Мира по ралли-рейдам в Республике Карелия.

Напомним, баха «Симбирский тракт» стартовала 9 декабря текущего года.