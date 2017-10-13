13 Окт Версия Cargo электрического Volkswagen I.D. Buzz также готовится к 2022 году

Немецкий автомобильный производитель расширил свои планы на выпуск серийной электрической модели по мотивам концепта фургона I.D. Buzz с 2022 года. К пассажирской версии добавится грузовой вариант Cargo. Также Volkswagen заявил, что его подразделение Truck & Bus инвестирует 1,7 миллиарда долларов в разработки электрических силовых агрегатов для грузовиков и автобусов в течение следующих 5 лет.

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Напомним, что немцы уже представили электрическую версию среднеразмерного фургона eCrafter с запасом хода в 200 километров. Первые экземпляры этой новинки покупатели получат к концу текущего года. Volkswagen I.D. Buzz Cargo станет компактным грузовым фургоном, работающим на электрической энергии и имеющим дизайн в стиле классического VW Bulli.

Электрические силовые установки также будет продвигать VW Truck & Bus наравне с переходом грузовиков на сжиженный природный газ. Солидные инвестиции пойдут на разработку электрической трансмиссии для средних и тяжелых грузовиков, а также городских автобусов. Компания подтвердила планы запуска серийного производства электрических автобусов до 2020 года.

Накануне Колёса.ру писали, что Boba Motoring разогнал 30-летний Volkswagen Golf до 308 км/час на отрезке в полмили.