Внедорожник Toyota Land Cruiser 200 получил новую версию в России

Российские дилеры марки начали принимать заказы на Toyota Land Cruiser 200 Excalibur с 12 октября. Новинка имеет ряд отличий в дизайне экстерьера и оформлении интерьера, «подчеркивающие эксклюзивный статус новинки». Дизайнеры, работающие над созданием этой версии, вдохновлялись историей об Экскалибуре – легендарный меч короля Артура был настолько прочным и надежным что был способен рассекать клинки других мечей, оставаясь невредимым и сохраняя своего владельца. Владеть им могли только избранные.

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У версии Excalibur более агрессивный дизайн бамперов, другая радиаторная решетка и окантовка противотуманных фар, затемненная светодиодная оптика, «темно-хромовые» 20-дюймовые колеса, шильдики с эмблемой спецверсии, которую также можно увидеть в виде проекции в зоне посадки при открытой двери автомобиля.

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В салоне новой версии выполнена отделка высококачественной перфорированной кожей Semi-aniline с ромбовидной прострочкой.

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Кроме того, в оснащение Land Cruiser 200 Excalibur входит пневматическая подвеска, полный зимний пакет и фирменный комплекс систем безопасности Toyota Safety Sense. В России новое исполнение внедорожника будет доступно с бензиновым и дизельным моторами V8. Стоимость бензиновой версии составляет 5 493 000 рублей, а дизельной — 5 616 000 рублей, тогда как версия Executive обойдется покупателям в 5 293 000 и 5 416 000 рублей, соответственно.

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Кстати, недавно Toyota объявила цены на еще одну новинку для российского рынка. Дилеры японской марки начали принимать заказы на рамный внедорожник Fortuner со 177-сильным турбодизелем.