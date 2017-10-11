В начале следующего года на бразильский рынок выйдет «четырехдверка» VW Virtus. Нам эта модель интересна тем, что она, скорее всего, перевоплотится в Polo Sedan новой генерации.

Накануне в Сети появился скетч седана Virtus, предназначенного для Бразилии, его опубликовал в своем Instagram местный журналист. Теперь же бразильское подразделение марки выпустило официальный релиз с тем же самым изображением и датой – в этой стране продажи «четырехдверки» стартуют в январе 2018 года. Не исключено, что презентация новинки состоится раньше.

Подробности о Virtus пока не раскрываются, в Volkswagen лишь отметили, что седан построен на платформе MQB и «объединяет новейшие разработки в области дизайна, технологий, внутреннего пространства и высокой производительности». Предполагается, что в России эту модель будут позиционировать в качестве нового Polo Sedan.

Производство Virtus наладят на заводе в бразильском городе Сан-Бернарду-ду-Кампу, там же выпускают хэтчбек Polo новой генерации для местного рынка. Кстати, дизайн «четырехдверки» уже рассекречен – ранее в Сеть выложили «живые» фото модели без маскировки. Передняя часть у нее почти такая же, как у хэтча.

1 / 3 На фото: хэтчбек Volkswagen Polo нового поколения, версия для Бразилии 2 / 3 На фото: хэтчбек Volkswagen Polo нового поколения, версия для Бразилии 3 / 3 На фото: хэтчбек Volkswagen Polo нового поколения, версия для Бразилии

В линейку моторов Virtus может войти «атмосферник» 1.6, бензиновая версия которого выдает 110 л.с., а мощность двигателя, работающего на этаноле, составляет 117 л.с. Также седан, вероятно, предложат с турбомотором 1.0 TSI (116 или 128 л.с.).

Сроки премьеры российского седана Volkswagen Polo следующей генерации пока неизвестны.

Напомним, европейскую версию хэтча Поло нового поколения представили в июне 2017-го, в сентябре дебютировала «пятидверка», предназначенная для Бразилии.